中南部鬧旱災，台中、苗栗與彰化更是開始供五停二限水措施，但北部不但完全不缺水，基隆、宜蘭更是雨勢不斷。一名台中妹為此爆氣PO文怒嗆北部沒跟著限水，不會「共體時艱」，文章PO出後引爆南北大戰，北部人也紛紛反擊，其中有人回「前幾個月台北狂下雨，那時才有人嘴好險不住台北耶」，被網友狂讚。

台中妹在《Dcard》上PO出千字文，痛批中南部水情險峻，還可能從供五停二變成供四停三，感到憤怒不已。北部的台北、新北與基隆竟然沒有任何限水措施，抱怨台中人成次等公民，北部人應該與中南部人共體時艱度過難關，質疑決策者都住台北、新北。

PO文曝光後，遭各大媒體報導，社區平台也紛紛有人轉發，引起「南北大戰」，不少北部網友在臉書群起反擊，更有人反嗆「前陣子台北連下好幾個月的雨，當時好像很多人在嘴好險不住台北耶」，被其他北部網友推爆：「真的下雨時說好可憐喔！沒水時說啊那裡水不是很多怎不給用」、「真的是喔 笑罵由人 都給他們講」、「台中人說台北整個禮拜都在下雨，不是人過的日子」、「台北之前整整2個月看不到太陽被狂酸，現在呢」、「抱歉啊，我們基隆水就是這麼多，來喝啊」、「北部的房價物價來體驗看看，差價可以繳你幾輩子的水費」。

不少基隆、宜蘭網友也接力參戰：「建議中南部人在北部買間房，旱災的時候可以來暫住」、「不會自己來基隆載水，笑死」、「歡迎來基隆體驗雨下不停，濕氣除不掉，牆壁都發霉的生活」、「基隆那麼缺陽光，南部人怎麼不運過來」、「基隆不知道什麼叫缺水 每天除濕機都滿滿滿」、「宜蘭下雨下到牆壁在哭你中南部人在哪裡啦」、「我們北部吵架都用水槍解決呢」、「不爽可以每天北上來領我們除濕機裡面的水」、「北部下雨只能開除濕機待家裡，不能出門的時候，麻煩中南部人也共體時艱，不要外出啊」、「住基隆鞋子天天都是濕的，中南部人怎麼不跟著濕，來共體時艱一下」、「除濕機費用要幫出嗎」。

(中時新聞網)