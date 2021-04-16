花旗集團今（15日）突然宣布，將退出含台灣在內的亞洲和EMMA（歐洲、中東和歐洲）的消費金融業務，金管會銀行局也證實此事，消息曝光後隨即引發網上熱議，有網友崩潰，卡裡還有200多現金點該怎麼辦？也有網友開心表示，「爽啦，房貸應該不用馬上還了」。

花旗集團今日突發出聲明，表示將退出澳洲、大陸、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、菲律賓、台灣、泰國和越南等13個消費金融市場，亞洲僅留有香港和新加坡；花旗表示，亞洲和EMMA的消費金融業務將改從位於新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國和倫敦等4個財富中心持續經營。

金管會銀行局表示，今年初花旗執行長行上任，對全球發展策略有所調整，與台灣的業務和獲利能力或展望毫無關聯，屬全球性的戰略布局；不過銀行局仍提醒花旗，需保障客戶權益和照顧員工，並且對內外溝通清楚。

隨著花旗退出台灣消費金融業務的消息一出，不久後便在PTT留言蓋起高樓，不少網友崩潰，「我才剛辦星展，這樣不就只能拿首刷」、「才剛辦花旗現金回饋是在？」、「2%卡剛辦欸..」、「我紅利還沒湊滿」。

也有網友開心表示，「爽啦！五千萬的貸款不用還了」、「爽死，房貸應該不用馬上還了」、「先借錢，可以不用還嗎？」。

針對此事，花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，目前時間尚未確定，但在此期間，花旗對消費金融營運不會有任何變動，同仁也不會有立即的影響，將秉持同樣的精神與熱忱，為我們的消費金融客戶提供最優質的服務，也確保客戶權益得到保護。

(中時新聞網)