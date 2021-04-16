東港版「海灘貨幣」正式登台，不同小琉球由海漂廢玻璃製成，創作者林佩瑜改採廢棄瓶蓋畫製，但一樣以海龜為主圖樣，象徵減塑救海洋的精神從離島擴展到本島。（謝佳潾攝）

東港版「海灘貨幣」正式登台，不同小琉球由海漂廢玻璃製成，創作者林佩瑜改採廢棄瓶蓋畫製，但一樣以海龜為主圖樣，象徵減塑救海洋的精神從離島擴展到本島。（謝佳潾攝）

東港版「海灘貨幣」正式登台，不同小琉球由海漂廢玻璃製成，創作者林佩瑜改採廢棄瓶蓋畫製，但一樣以海龜為主圖樣，象徵減塑救海洋的精神從離島擴展到本島，而目前已有14間店家加入貨幣兌換行列，將漸漸帶起責任旅遊風氣。

近來小琉球海灘貨幣紅遍海內外，只送不賣、唯有參加淨灘比賽的前50名才能獲贈的規定，不僅締造海漂廢玻璃變黃金的傳奇，也掀起島上減塑的責任旅遊風氣。而海灘貨幣的創作人就是琉球人林佩瑜，她長年關心海洋生態環境，曾花4、5年時間在海灘上撿玻璃碎片。

一塊塊被水流磨光稜角的玻璃碎片，在林佩瑜的巧手下，變成獨一無二的海灘貨幣，不僅吸引淨灘人潮，商家也找上門合作。她說，2017年海灘貨幣剛發行時，合作店家不到30間、僅30餘人參與淨灘，近年不只店家增至90餘家，淨灘人數還曾逼近200人。

海灘貨幣名號打響後，吸引各界關注，連屏縣府也成了粉絲，積極與林佩瑜談與東港店家談合作，而近日捎來好消息，屏縣府稱，「這套小琉球運轉的海灘貨幣淨灘、兌換模式正式登台抵達東港」，而東港版海灘貨幣是以回收價值低的廢棄瓶蓋作為本體。

「讓東港也一起帶動責任旅遊意識！」屏縣府指出，東港版海灘貨幣以小琉球最具代表性的海龜作為主圖樣，象徵小琉球減塑救海洋的精神已擴展到台灣本島的屏東東港。

屏縣府說，目前已有14家東港業者熱情響應成為東港海灘貨幣兌換點，首批限定版海灘瓶蓋將可兌換旅宿業、餐廳、飲料店及冰店的折扣優惠。縣府強調，東港版海灘貨幣淨灘活動只是個開始，未來期待能在各地推動責任旅遊。

目前參與東港海灘貨幣的14間店家有樹仔剉冰、留下旅舍、勇盛泰國蝦親子體驗餐廳、鐵馬騎跡民宿、東帆巷弄休閒民宿、東港味益。鬆品專賣店、帆船基地-風帆咖啡廳、輕旅宿、華珍食品公司、玉川子茶飲、W Kitchen 東港店、王匠生魚片＆日式料理、東立方旅宿、愛晴海民宿。

(中時 )