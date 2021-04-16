民進黨立委王定宇與同黨的前發言人顏若芳被爆出同居疑雲，雙方都澄清是房東房客的關係。14日下午兩人出席民進黨中常會，一進一出會議室時錯身而過，完全沒互動。資深媒體人羅友志分析表示，這有4種可能。主持人開玩笑表示，當年沈大老的4種可能代表有這件事情啦，讓現場笑成一團。

羅友志在《國民大會》節目中表示，當室友情已逝，你當個黨友，還是有感情嗎？你看到那張照片，當黨友，好歹總要give five。因此只有4種可能︰第一種，兩個真的沒關係，兩人在中常會相遇，他們不想瓜田李下，被人見縫插針，以免媒體又講我們兩人怎樣。第二種，就是兩人關係已經形同陌路，因為本來就沒關係，發生了桃色風波以後，「我更討厭你了。奇怪了，我為什麼要跟你扯上這關係。」

羅友志接著表示，第三種，如果兩人可能真的有情，但現在交惡，男方這樣的處理方式，可能會讓顏若芳很不滿。桃色風波，王定宇是整個撇得乾乾淨淨，他出來講有的沒有的，但是顏若芳是躲在黨中央，不敢出來講話，認為自己被欺負得很悽慘，所以連話都不想跟王定宇講。

羅友志指出，第四種可能，就是兩人故意裝不熟。兩個可能曾經有一段情，但今天連問一下「最近你好嗎？」都不問，就是裝不熟。主持人開玩笑說，當年沈大老的4種可能，背後就是代表有這件事；來賓聽到後笑成一團。

(中時新聞網)