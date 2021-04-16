全台鬧水荒，台中實施「供五停二」限水措施，許多民眾紛紛儲水，一名住在台北的男網友透露，在網路認識不久的女友住台中，一直想要北上到他家洗澡，他因怕與家人同住的住處被知道，不斷拒絕，最後這名女網友氣到完全不理他，台中「張老師」中心建議，民眾應提升自我保護的能力，面對網路交友情況進行正確判斷及選擇。

近年網路交友盛行，找對方法並用正確的心態，網路交友是一個除了學校、工作場域，平常生活以外，更多元和先進的交友方式，但因網路使用者具匿名性，仍處處暗藏危機，詐騙、侵害事件頻傳。

台中「張老師」中心提醒，民眾對網路交友情況進行正確判斷及選擇，第一要提升覺察能力，透過對方的自我介紹、照片或貼文等資訊，配合網路搜尋功能，有時就可以察覺或辨別對方的訊息是否如實。

此外，要提高警覺，初期碰面時建議約在人多、熱鬧的地方，如果可以，也可請朋友陪伴，最好不要單獨赴約。掌握自主權，不論在初期認識或交往期間，對方的話語若不適當

，抑或提出的要求超出你能接受的範圍，可主動表態你的感受，透過溝通理解對方想法後再做出判斷。

「張老師」中心表示，如果對方希望到家裡洗澡或獨處，可以清楚說明自己的考量跟擔心為何，若對方仍堅持，不論以博取同情、威脅、利誘，「只要你不想要，就溫和而堅定的表達不要」，並考量是否適合長期關係發展。

如果相處過程，對方讓你有「不安」、「奇怪」、「不對勁」的感覺，「張老師」提醒，要相信直覺，找機會斷捨離，盡快離開這個對象。

台中「張老師」中心呼籲，與人交往應站在相互尊重的立場，良好的溝通需要澄清彼此的觀點，若遇到煩惱或面對感情不知該如何抉擇，可撥打「張老師」1980專線找「張老師

」，適時破解危機，拉你一把。

(中時 )