沒想到籃網好不容易組成的「六星連線」，這麼快就宣告解體了！籃網前鋒艾卓吉突然在16日透過個人IG宣布，自己將因心臟問題提前宣告退休，他在聲明中坦承，11日打完與湖人比賽後，他遭逢嚴重心律不整問題，「那是我經歷最恐怖的事情之一！」

2006年以選秀榜眼身分加入NBA的艾卓吉，生涯待過拓荒者、馬刺、籃網等隊，7度獲選全明星球員，且兩次入選年度第二隊、3次獲選年度第三隊，可是他在菜鳥球季就曾傳出心臟問題，2017年也因心律不整缺席比賽，如今終讓他放棄繼續打球了。

「我做出一個艱難決定，我將從NBA退役，過去15年以來我一直把籃球放在首位，現在該把家庭與健康放在第一位了。」艾卓吉表示，「感謝這個聯盟的一切，也給我帶來美好回憶，我會永遠記在心裡，感謝拓荒者當年選到我這名來自德州的瘦小子。」

「我要感謝馬刺讓我融入他們的大家庭，在那裡待了5年很開心，最後我也要感謝籃網，你們非常渴望簽下我，也在比賽中告訴我，讓我繼續做我想做的，但我很抱歉，沒在這裡打太久。」只替籃網打了5場的艾卓吉說，「未來會發生什麼，你永遠不會知道，所以必須確保享受當下。」

(中時 )