台中捷運綠線恢復試營運，以台灣大道為主幹線捷運藍線綜合規畫提報中央，台中機場捷運（橘線）也將可行性研究報告提送交通部審議，打造台中捷運，其中，機場捷運為聯繫台中國際機場與市區、屯區的重要交通建設，肩負台中國際商務、觀光、通勤、通學及就醫的重任，市府將積極爭取中央核定。

台中市府表示，繼捷運綠線恢復試營運，以及捷運藍線綜合規畫提報中央後，台中機場捷運橘線也已將可行性研究報告提送交通部審議，逐步建置台中捷運路網優化交通品質。

交通局指出，台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近，高架段長約10.3公里，地下段長約14.48公里，沿線共設8座高架車站、12座地下車站及1處機廠，並與捷運綠線交會形成十字路網，台中交通更加順暢。

海線交通未來獲捷運藍線、橘線加持，沙鹿地區受惠靜宜大學學區與商圈看好發展性，不只社區大樓需求大，有土斯有財的透天別墅案，在市場一枝獨秀，「悟實貳章」獲很多中科與工業區族群青睞。

學區與商圈帶動地方繁榮，悟實建築觀察台灣建築業規畫產品的思維，大多以站在供給方的角度，思考能提供什麼給消費者，其實應站在購屋者日常使用性來規畫。

此外，大眾運輸路網完整，減少汽機車空氣汙染，建築物近年來即針對綠能電動車普遍性，未來將成為車輛能源主流

，在停車區規畫電動車快速充電電源，讓住戶使用電動車時

，不用再大費周章，耗時耗費加裝電動車快充電源插座，預設電動車插座，建築物不只是居住空間，更從生活中力挺環保。

市府對海線大建設，台中捷運藍線前進海線有大進展，市府也在海線地區展開公園改頭換面的「台中美樂地計畫」，以一年50座的速度新闢改建，讓台中處處景點，打造花園城市。

(中時 )