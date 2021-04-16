台灣地狹人稠，馬路更是有如虎口，不斷傳出事故。一名住在台灣的國外實況主，近日分享了一段台灣汽機車不禮讓行人的影片，被轉傳到「美國PTT」reddit後，引發廣大討論，不少外國鄉民也紛紛說出自己在台灣馬路上經歷，直呼真的危險。

一名實況主Andrew上傳了一段台灣交通影片，直呼「我不喜歡每次過馬路都提心吊膽」。透過影片可以看到，行人走在斑馬線上，但不少汽機車完全不願意禮讓，反而是行人要等汽車通過後才能繼續往前，讓他氣得在一旁大罵：「就是不讓耶」、「這些渾球就是不讓行人安心過馬路」，直到後面有一台Toyota等行人走完後才轉彎，讓Andrew大喊「給這台Toyota一個讚」。

影音取自YouTube/B.C. & Lowy，若被刪除請見諒。

《B.C. & Lowy》翻譯影片後，也引發台灣網友關注，不少人酸：「在台灣過馬路比遊戲打最終BOSS還困難」、「台灣人走在路上：都不讓的；開在路上：讓X小」、「換一個交通工具就換一個腦，這就是台灣車種歧視盛行的原因，當然政府也鼓勵你這樣做」、「之前有日本人形容台灣人上車跟本田一樣，會直接牙起來，快笑死」、「還有一種垃圾人，假如你在前面禮讓行人，他還會在後面按喇叭」、「toyota才不是禮讓行人 他只是插不進去而已」、「臉丟大囉」、「叫交通部來看看這影片」、「沒用啦 前任交通部長要求你各位要讓大車學長」、「外國人來台灣過馬路：試試就逝世」。

這名Andrew是住在台灣實況主，日前看到沒有汽機車願意禮讓行人通過斑馬線，氣得他拍下影片大罵，事後影片被轉分享到reddit，也引起國外鄉民熱烈討論，甚至有人表示，自己住台灣時，就曾跟計程車講過，他們到美國都能當職業賽車手沒問題。但也有人表示美國交通沒比較好，更有印度網友直接說「那是你沒看過我們的交通」。

(中時新聞網)