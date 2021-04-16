采子昨晚落淚坦承與何孟遠有曖昧關係，並且宣布退出《全明星運動會》第二季，其所屬經紀公司「原音兄弟」龜縮2日後終於有所動作，透過聲明宣布與采子正式解約，原音老闆邱鋒澤不再隱忍，決定徹底切割。

原音兄弟聲明稿如下：

本公司旗下藝人采子（本名：謝采紋）

在本次新聞事件發生後

並未與公司說明全部事實

導致公司錯誤判斷處理方式

因而蒙受形象與名譽受損。

在此本公司聲明

謝采紋小姐因違反本公司宗旨以及合約約定

「身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣」

本公司深感遺憾

經內部討論後，原音兄弟秉持公司宗旨與原則

必須與謝采紋(采子) 小姐終止合約關係

全面停止後面所有工作的規劃與安排

謝采紋小姐也尊重公司的決定，

本公司也感謝合作期間謝采紋小姐的付出。

對於因此事件受到傷害的個人、粉絲與合作夥伴

謝采紋小姐與原音兄弟深表歉意

願盡最大努力負擔起善後責任

對於與合作夥伴正在進行中的所有合約工作

若有任何需要完成的部分

謝采紋小姐（采子）與原音兄弟均願意全力配合合作夥伴的需求

盡應盡的責任。

最後，仍想對所有支持我們的粉絲與合作夥伴們表達深深的歉意

謝謝各位一路以來的支持。

原音兄弟 2021／4／15

(中時 )