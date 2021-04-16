采子昨晚落淚坦承與何孟遠有曖昧關係，並且宣布退出《全明星運動會》第二季，其所屬經紀公司「原音兄弟」龜縮2日後終於有所動作，透過聲明宣布與采子正式解約，原音老闆邱鋒澤不再隱忍，決定徹底切割。
原音兄弟聲明稿如下：
本公司旗下藝人采子（本名：謝采紋）
在本次新聞事件發生後
並未與公司說明全部事實
導致公司錯誤判斷處理方式
因而蒙受形象與名譽受損。
在此本公司聲明
謝采紋小姐因違反本公司宗旨以及合約約定
「身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣」
本公司深感遺憾
經內部討論後，原音兄弟秉持公司宗旨與原則
必須與謝采紋(采子) 小姐終止合約關係
全面停止後面所有工作的規劃與安排
謝采紋小姐也尊重公司的決定，
本公司也感謝合作期間謝采紋小姐的付出。
對於因此事件受到傷害的個人、粉絲與合作夥伴
謝采紋小姐與原音兄弟深表歉意
願盡最大努力負擔起善後責任
對於與合作夥伴正在進行中的所有合約工作
若有任何需要完成的部分
謝采紋小姐（采子）與原音兄弟均願意全力配合合作夥伴的需求
盡應盡的責任。
最後，仍想對所有支持我們的粉絲與合作夥伴們表達深深的歉意
謝謝各位一路以來的支持。
原音兄弟 2021／4／15
(中時 )
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