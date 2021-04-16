今年受乾旱影響，高山茶春茶採收狀況不樂觀，農委會已啟動天然災害救助申請，請縣市政府進行查估。陳吉仲15日與立法院經濟委員會到考察嘉義縣考察時表示，除現金補助外，會請茶業改良場、農糧署針對茶農進行教育宣導，將乾旱對茶的影響降至最低。

目前農委會已啟動農業天然災害救助申請，茶葉種植面積損失率超過2成以上可申請現金救助每公頃新台幣5萬元、有機資材每公頃補助3萬元，若每公頃枯死的茶苗超過8000株，再補助5萬元。

陳吉仲說，過去農民較少遇到乾旱這樣的情形，因此特地要求茶改場等單位務必宣導乾旱時的作法，讓農民的損害降到最低，若發現田區已受影響，請儘快向各地農會登記。

農委會茶業改良場長蘇宗振說，乾旱直接影響茶的生長，今年的春茶茶芽減少且長短不齊，嚴重一點還發生老化情況，種種情形皆不利於採收，整體產量減少保守估計2成，有些地區可能減產3至5成。

(中時 )