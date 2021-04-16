網路流傳一份來源不明的總統府公文圖片，內容指稱政府將引進日本福島核電站污水協助處理，總統府發言人張惇涵晚間鄭重表示，該流傳之圖片內容完全是錯誤捏造，是不折不扣的「假訊息」，也是標準的「認知作戰」手法，稍早總統府獲知後，已立即向警方報案處置，總統府鄭重呼籲各界勿轉傳假訊息，也勿以訛傳訛。

張惇涵表示，這則假訊息不僅說謊不打草稿，萬分可笑，且造假者撰寫公文的程度拙劣不堪，更對台灣習慣和政府體制的知識程度低劣至極。可從圖片列舉5大明顯錯誤來看：

一、該假圖片上的發文日期是今年4月16日，但卻在4月15日就已經在網路流傳，並也在推特上散布。這份「來自未來的假公文」，此種製造假訊息的手法，未免過於粗製濫造。

二、總統府若要發函給國防部，會直接寫「國防部」，而非「中華民國國防部」。這種寫法不只畫蛇添足，也並非我國政府公文書之寫法。

三、該假圖片當中「公布后解密」的「后」字，是簡體字用法。認知作戰之手法與意圖不言可喻。

四、該假圖片中諸如「中華民國臺灣高雄市」等用語，孫中校後附上「兵籍號碼」的用法，既不是台灣人習慣使用之語彙，也並非我國公文書慣用之方式。

五、總統府並沒有「內閣會議」。

張惇涵表示，近來諸多類似假訊息，目的在於撕裂台灣社會內部團結，是典型的誤導民眾的認知作戰手法。總統府提醒媒體朋友與國人同胞，對於來源不明的文件，務必提高警覺，注意自身的資安保護；也期盼各界切勿傳遞錯假訊息，避免成為不法錯假訊息的通路。

(中時 )