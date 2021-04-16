美國貿易代表戴琪今天呼籲透過貿易政策協助達成氣候變遷承諾。她並表示，美國將公布2030年排放目標，以因應氣候變遷承諾。這是戴琪出任貿易代表後，首度公開亮相。

戴琪今天以視訊方式在席華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）研討會上發表演說。

戴琪表示，美國總統拜登（Joe Biden）自上任第一天起，即採取恢復美國領導地位行動，並將保護環境與因應氣候變遷作為政府「重建美好未來」（Build Back Better）策略的核心支柱。

她指出，拜登邀請40位全球領袖參加下週的氣候變遷峰會，以強調採取集體行動的緊迫性與經濟利益。美國將宣布2030年排放目標，作為巴黎氣候協定下的新國家自定貢獻（Nationally Determined Contribution）。

戴琪坦言，多邊貿易體系未能為環境議題提供解決方案，但環境議題並不只是社會議題，也是經濟議題，必須確保包括美國與美國貿易夥伴能進行不損害環境的公平競爭。

推動貿易環境規則經驗豐富的戴琪也提到，非法採伐與過度捕撈是兩大需要解決的重大議題。她認為可以透過貿易協定解決漁業與海洋問題，並制定促進正當行為的國際準則。而開發創新的環境技術、商品與服務，並建立戰略性國際貿易供應鏈，則是因應氣候變遷的關鍵。（編輯：陳正健）1100416

(中央社)