去年新冠疫情在全球大流行以來，防疫工作已經從疫情防堵轉入疫苗搶購。但是，許多國家不計代價地超量訂購造成短缺情況惡化，尤其是富國屯積了大量疫苗訂單，但窮國卻只能對著不斷擴散的疫情乾瞪眼。情勢轉變也很快，當初搶購大量疫苗的國家已逐漸浮現疫苗訂購過多的現象，未來可能會形成疫苗過剩。過剩疫苗未來勢必轉賣他國或轉讓給世衛組織，台灣既然被世衛組織排除在外，就應該及早規劃從美國手中搶到轉賣的疫苗。

美國在去年春季疫情大幅擴散期間展開了「曲速行動」（Operation Warp Speed）疫苗研製計畫，最初有14支疫苗入選，入選者大部份都或多或少拿到聯邦政府的補助，其中輝瑞(Pfizer)、阿斯利康(AstraZeneca)、莫德納（Moderna）與強生（Johnson & Johnson）拿到最多，尤其是莫德納，總共獲得高達24.8億美元補助。終於在12月時，輝瑞和莫德納的疫苗先後獲得美國食藥署(FDA)的緊急使用授權，美國的疫苗接種正式展開。

接種率愈高，愈能提早開放國門，這不僅是經濟上的需要，還有其他的人倫、社會等問題要解決。如果開放得比別的國家慢，也會在疫後全球經濟復蘇的競爭中落後。圖為意大利民眾排隊接種疫苗。（圖／路透）

不過在疫苗接種初期因為量少，窮國根本拿不到不用說，就連富國都搶得面紅耳赤。一些財政較困難的歐洲國家不理會歐盟與美國的警告，揚言要主動尋求俄羅斯或中國的協助，瑞典、芬蘭與丹麥及波羅的海3小國聯合向歐盟執委會施壓，要求輝瑞/BioNTech疫苗不得延期交貨，歐盟則威脅阿斯利康(AZ)疫苗必須優先交付歐盟，未全數交貨前不得運出歐洲，為此歐盟也跟英國鬧翻。當初聲稱可以為全球製造疫苗的印度，獲得授權把疫苗做出來後卻禁止出口，也要求先滿足國內需求。各種疫苗糾紛成為全球媒體新聞的頭條，世界衛生組織更是遭受到各方的責難，雖然訂了一項CoVax疫苗分配計劃，但實際上就是沒有足夠的疫苗可以分配。

美國是拜登上台前就開始搶購疫苗，當時主要獲得緊急使用的輝瑞/BioNTech與莫德納疫苗，阿斯利康(AZ)至今尚未獲得美食藥署批准。美國在緊急狀況下啟動了狂印美鈔攻勢，果然也搶到了最多的疫苗，以及接種疫苗所需要的醫療物資。從2月開始，為美國民眾接種疫苗全面舖開，單日逼近200萬劑，才一個多月就已有近億人完成接種。到了3月中，拜登總統就信心滿滿地宣告要在5月1日前讓所有美國民眾都獲接種的資格，7月4日美國獨立紀念日前要全國恢復正常運作。

大陸疫苗速度也放緩，政府正積極勸說民眾盡快接種疫苗。（圖／微博）

美國到底搶到多少疫苗？目前美FDA已批准輝瑞/BioNTech、莫德納、強生共3支疫苗(強生疫苗因血栓問題已叫停)已公開的訂購數量高達8億劑，相當於為5億人接種的劑量，即便所有人都接種，也還多出2成(約1億人份)的疫苗。不過美國有許多地區民眾接種意願不高，先前預約額滿的狀況不再，各州已將接種條件提前放寬，讓更多願意接種的人盡快施打疫苗。雖然如此，未來疫苗顯然會有過剩問題，很可能會形成浪費。而因為美國法律規定，疫苗一旦配送到各州，聯邦政府不得再召回，因此必須為這些疫苗對外尋找出路。

專家分析稱，過剩的疫苗可能有幾個解決方案：1.與WHO的Covaxs協調，捐贈給其他國家，尤其是美國重新加入WHO時承諾捐贈40億美元，屆時可以用疫苗作為捐贈物資；2.疫苗轉賣其他國家，例如已承諾給加拿大和墨西哥400萬劑阿斯利康疫苗，而阿斯利康尚未獲美FDA批准，因此將預訂的阿斯利康部份訂單轉賣給鄰國。

從今年1月WHO發出呼籲重視疫苗分配問題開始，至今搶疫苗的情況是更加嚴重，WHO總幹事譚德塞曾以「災難性的道德毀敗」來形容疫苗搶購大戰，並直言最終的代價將由貧窮國家的生命和生計來承擔。美國杜克大學全球健康創新中心的研究指出，到4月初為止全球高收入國家持有46億劑疫苗，中高收入國家持有15億劑，中低收入國家持有6.91億劑，低收入國家持有6.7億劑。顯見是富國搶購疫苗是為了避免供應不足的風險，卻因此擠壓貧窮國家的獲得疫苗的機會。

美國目前的接種率約2成，排名在以色列、智利、英國、巴林、阿聯酋等國之後，鄰近的中國大陸每人接種已近500萬劑，但因人口基數大，目前接種率僅1成左右。

目前最迫切的問題是接種率愈高，愈能提早開放國門，這不僅是經濟上的需要，還有其他的人倫、社會等問題要解決。如果開放得比別的國家慢，也會在疫後全球經濟復蘇的競爭中落後，這種國家與人民的損失可能要花更久的時間才能彌補得回來。台灣雖然已開始接種阿斯利康疫苗，但劑量少，接種無法全面舖開，未來應該更多方運用現有的美台關係爭取疫苗，或許能提前從美國獲得部份轉售疫苗，這應該是政府在目前疫情壓力不大的情況下應有的積極作為。

(中時新聞網)