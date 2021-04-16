美國籃球名人堂今天宣布，已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的名人堂入主儀式，將由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）擔任引薦人。

美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）將於5月15日，舉行2020年籃球名人堂入主儀式。這場儀式原定去年舉行，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延至今年。

布萊恩曾於2017年選擇喬丹或NBA洛杉磯湖人前教練「禪師」傑克森（Phil Jackson），擔任他的名人堂入主儀式引薦人。

布萊恩去年1月26日因直升機墜毀過世，享年41歲。他生前18度當選明星球員、5度拿下NBA冠軍、兩度榮登得分王、12度入選年度防守球隊，

他曾贏得2007-08年球季例行賽MVP殊榮。他生涯總共得到3萬3643分，史上排名第4。（譯者：陳正健）1100416

(中央社)