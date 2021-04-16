美國大型銀行財報亮眼，加上勞動及零售數據走強，美股今天收盤上漲，道瓊指數首度突破3萬4000點大關。

道瓊工業指數上漲305.10點或0.90%，以34035.99點作收。

標準普爾500指數上揚45.76點或1.11%，收4170.42 點。

科技股那斯達克指數上漲180.92點或1.31%，收14038.76點。（譯者：陳正健）1100416

(中央社)