美股收漲 道瓊首破3萬4000點大關 05:482021/04/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收漲 道瓊首破3萬4000點大關(示意圖/shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國大型銀行財報亮眼，加上勞動及零售數據走強，美股今天收盤上漲，道瓊指數首度突破3萬4000點大關。 道瓊工業指數上漲305.10點或0.90%，以34035.99點作收。 標準普爾500指數上揚45.76點或1.11%，收4170.42 點。 科技股那斯達克指數上漲180.92點或1.31%，收14038.76點。（譯者：陳正健）1100416 台股開低14點 台積電小跌1元 中鋼、友達、群創上揚 官股券商連4買 斥60億護盤 (中央社) #指數 #道瓊 #上漲 #美股 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼開高急跌 台股早盤走勢震盪 09:242021/04/15 財經 《韓股》Kakao分割飆漲 鼓舞KOSPI收紅 15:402021/04/15 財經 《國際金融》LVMH和採礦股推升歐股 德股落後下挫 09:262021/04/15 財經 《國際金融》財報和金屬價格推一把 歐股再刷新高點 16:142021/04/15 財經 《金融》類股輪動 國泰世華：抓緊景氣循環股投資機會 10:512021/04/15 財經 淨流入金額強壓陸股基金 美股基金 重回資金懷抱 04:102021/04/15 全球財經 《盤中解析》量縮鬧停「電」 萬七關前見反壓 10:172021/04/15 財經 《日股》航運、銀行股領軍 日經早盤收紅 11:422021/04/15 財經 《日股》科技族群不爭氣 日經幾乎做白工 15:232021/04/15 財經 個股期貨日交易量 創高 10:092021/04/15 證券．權證 台積電甩尾衝619元 台股暴漲210點飆上17076點新高 13:432021/04/15 財經 國際熱門新聞 哈利王子背棄婚約？ 女律師要求法院下達逮捕令 - 國際 AZ疫苗爆罕見血栓找到可能原因了 神秘抗體驚現詭異行徑 - 國際 狂飆時速160公里 瑪莎拉蒂閃躲警察的悲劇下場曝光 - 國際 新聞透視》美軍抽腿 阿富汗恐重蹈南越覆轍 - 國際大事 - 中國時報 驅逐外交官 美對俄祭新制裁 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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