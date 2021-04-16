日相菅義偉訪華府 白宮：將談陸及安全議題 08:122021/04/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相菅義偉將於16日與美國總統拜登在華府舉行峰會。白宮指出，兩人將談及中國及安全議題。 路透社報導，菅義偉與拜登在16日峰會上，將強調日本在美國抗中戰略扮演的核心角色，以對抗日益專斷中國構成的挑戰。 菅義偉的顧問宮家邦彥（Kunihiko Miyake）告訴路透社：「這（峰會）將是志同道合國家召開一連串會議的先驅，以向北京釋出正確訊息。」 美情報首長：中國威脅已屬無比優先議題 拜登政府首位訪中高官 美氣候問題特使 抵達上海 (中央社) #中國 #日本 #16 #拜登 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登：美軍將在9／11前全數撤離阿富汗 03:272021/04/15 國際 內閣亞裔臉孔不足挨批 拜登任命AAPI聯絡官 12:292021/04/15 國際 陸學者：凱瑞訪陸聚焦氣變合作 具有更廣象徵意義 08:522021/04/15 兩岸 拜登特使抵台 蔡總統今會見 04:102021/04/15 財經要聞 陶德訪台陸軍演挑釁 美：持續深化關係助台防衛 03:542021/04/15 國際 會見拜登特使 蔡英文：盼重啟TIFA談判 12:082021/04/15 政治 穩供應鏈 李克強向美釋善意 04:102021/04/15 全球財經 反擊干預大選與駭客 拜登宣布制裁俄羅斯 驅逐10名外交官 23:342021/04/15 國際 蕭美琴大秀與蓬佩奧合照 媒體人曝3關鍵狠潑冷水 08:352021/04/15 政治 陶德訪台北 傳達美國跨黨派對台支持 04:102021/04/15 焦點要聞 雪蔓任美國副國務卿 力主對抗中國 04:102021/04/15 焦點要聞 國際熱門新聞 AZ疫苗爆罕見血栓找到可能原因了 神秘抗體驚現詭異行徑 - 國際 哈利王子背棄婚約？ 女律師要求法院下達逮捕令 - 國際 女王安排好了 菲立普葬禮威廉哈利各走各的 - 名流 狂飆時速160公里 瑪莎拉蒂閃躲警察的悲劇下場曝光 - 國際 英王室釋出「曾孫滿堂」大合照 紀念菲立普親王 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。