日本首相菅義偉將於16日與美國總統拜登在華府舉行峰會。白宮指出，兩人將談及中國及安全議題。

路透社報導，菅義偉與拜登在16日峰會上，將強調日本在美國抗中戰略扮演的核心角色，以對抗日益專斷中國構成的挑戰。

菅義偉的顧問宮家邦彥（Kunihiko Miyake）告訴路透社：「這（峰會）將是志同道合國家召開一連串會議的先驅，以向北京釋出正確訊息。」

(中央社)