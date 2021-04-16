可以叫他的英文名「Tina」，

但更多人叫他「那那」，

鏡頭前的專長是搞（弄）嗨（瘋）明星，

讓他們笑到沒叮沒噹；

鏡頭後卻寧可當個路人、

一個永遠保持熱情跟自由的路人。

那個路人不Crazy，他只是在做自己很Enjoy的事。

好像天生適合吃這行飯，那那大師沒有極限的造型、放掉拘謹的言行，總可以逗得受訪者放下偶包。問他面對哪種稱號最開心？網紅？主持人？大師開示：「我對封號沒有感覺，隨便怎麼叫我都可以，路人我都OK，封號對我來講就是一個空泛的詞彙。」

「小時候就超愛聽歌，因為我的姊姊大我八歲，所以我在沒有選擇權、沒有意識的狀態下，就已經在聽她喜歡的音樂，我在聽兒歌的時候就在聽流行音樂了。」從小塞了那麼多音樂，彷彿也點開那那的開關，第一個偶像是徐懷鈺，至今還是她的狂粉。國小時有個無時無刻都在聊娛樂新聞的同學，這些當年的小小樂趣，也曾經給過那那一點點站上舞台、變成名人的憧憬。

（圖／莊立人攝）

「長大出社會這個東西就被磨光了，小時候如果寫作文，一定寫我的夢想就是歌手、當主持人、當Super Star，以前我很噁心啊，玩線上遊戲ID就叫做『國際巨星』，可是國際巨星常被人搶先用了，我就叫做『國際嘴星』，靠嘴生活的明星。」

理想跟現實的差距，在大學後把那那的星夢一度磨光，機械系畢業，其實出社會也能有個穩定長久的工作，偏偏要去當保險業務員，連家人都傻眼。之後人生中一連串的選擇，那那說：「我覺得他們一定會納悶，可是我的種種行為早就已經讓家人納悶很多次了。」

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(中時新聞網)