小時候曾經懷有星夢的那那大師，出社會後那股憧憬一點一點被磨光，退伍後選擇成為保險業務員，其實回頭想，有了保險業那段經歷，才有現在的那那大師。別人的人生分水嶺可能是當兵、可能是結婚、可能是分手……對那那來說，是一個職業。

「我想要自由，其實我不懂任何的行業，但是有個保險業務員讓我知道這個工作時間可以自足，然後可以自己去找尋機會，我喜歡靠自己的感覺，我一直都不是那種工作導向的人，我是內心導向，除非你是有錢人，不然一定要買（保險），可是不一定要跟我買。」很佛系。

（圖／莊立人攝）

不只找到自由，那那也在這份工作培養了一個小小的能力，就是很會看人目色、懂得拿捏分寸，在網路節目中跟很多大明星合作，觀眾看起來覺得那那口無遮攔，其實他心裡是在旁邊細細觀察，覺得氣氛到了才敢說出口，「我覺得如果大學畢業就從事這個工作，我就是討人厭、白目、沒禮貌，我自己會這麼覺得，可能就是尖銳的一個人。」也因為那段時間的內省，讓那那懂得要愛自己，不再只是個暴衝的屁孩。

「其實我出道的時間比很多人都還晚，很多人就覺得（網紅市場）早就飽和了，如果早點出來還可以上《康熙來了》之類的（節目），可是我覺得這些都已經過去了，『如果』這件事沒有什麼好討論的，既然已經發生，那一定都是對我們有幫助的。」

把眼光放在當下，這也是那那當保險業務時學到的，要跟太多人交流、要被太多人拒絕，目色要好、獨立作業了解運作也很重要。也因為這樣，那那放掉了容易被情緒綁住的個性，還是一個真誠的人，但不再把喜怒哀樂那麼強烈爆發。

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(中時新聞網)