那那大師來受訪之前，溫嵐參加了他的《你最近好嗎》節目錄影，唱了一首經典的作品〈藍色雨〉，讓那那當場淚崩，沒有在假裝喜歡人，但穴道一被點到，有沒有感覺馬上知道，「我就會想到青春時期的所有，這些就再也回不去了，我很不喜歡大家會說『你看像哪個藝人現在沒那麼紅』，我覺得又怎麼樣？大家常常會被世俗的名跟利去影響一個藝人的所有，可是一個藝人只要有一首歌、兩首歌住在我們的心裡面，他的影響力已經是多棒、已經是一個多偉大的事情了。」那那講到這邊，又開始哭了。

「不是所有人都是劉德華、Jolin，可以一直在巔峰期那麼長，可是每一個藝人那個最閃耀的時光，有閃耀過那就超級棒了，他們的閃耀也是照耀著我的人生，我覺得很感動，然後也加上一路以來我沒有求名利，可是我卻可以一直維持這樣的熱情做這個事業，我覺得我很幸運。我覺得要投入一件事情，真心跟熱情是最大的關鍵，沒有這兩個東西很難把事情做好。」

曾經有人留言給那那，表示家裡有個自閉症的孩子，辛苦的同時也常常會看不到希望，但是透過那那的影片，看到很多樂觀的一面。他曾經在節目中提過徐若瑄、莫文蔚專輯裡的冷門歌曲，觀眾聽了好愛，也讓那那很有成就感，人生不一定要轟轟烈烈，能這樣讓人溫暖，就很值得，值得繼續把自己燃燒下去。

成為網紅初期，那那曾經為工作拚命到身體狀態差了近半年，讓他頓悟「周圍有不管多少工作夥伴，會陪自己走到最後的就是自己，自己又包含了身體，一定要好好去面對。」回想起有次媒體訪問偶像小S：「有任何一個部位跟任何一個女星做交換的話，你想要換哪個部位？」小S回答：「我才不要換，我身體每天練得那麼好。」一句話激起了那那的求生意志，決定開始運動，他坦言三十三歲以前，從沒想過自己會是一個習慣運動的人，現在竟然已經持續半年了。

「我在想同一個問題問我，我立刻可能會跟彭于晏或張孝全換什麼地方，代表這些東西是很值得被換的、代表它不夠好，但不可能被換啊，所以只能透過自己去努力。每個選擇都會有代價，知道自己在幹嘛就好，真的就是自己選擇，沒什麼好抱怨，我覺得後悔沒用，因為我是活在當下。」可能沒有彭于晏或張孝全的肉體，但那那大師絕對有不輸他們的熱鬧人生，而且非常認真、絕不Crazy。

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(中時新聞網)