正當疫情趨緩，全球經濟喜迎復甦之際，在緬甸的三百300多家台商卻因軍事政變依然處於而陷入險境。經濟部公布，僅寶成國際及昌億鞋業二2間製鞋大廠停工，然本刊調查，台資企業受災的還有一家高爾夫球袋工廠，在示威者攻擊下已付之一炬，另有2二家全球大型（？）製鞋廠淪為重災戶，近30億元的投資案泡湯。

緬甸軍方認定去年底議會選舉舞弊，因此扣押總統溫敏和國務資政翁山蘇姬，並宣布實施為期1年的緊急狀態。目前已有逾700名緬甸人民遭射殺，在緬甸的300家台商企業如坐針氈，要顧及生命，還要煩惱營運。（圖／翻攝自網路）

緬甸擁有豐富的天然資源與便宜的勞動成本，自20112011年開放後，吸引全球外資企業搶進投資。然這個欣欣向榮的佛教國度，2021年2月1日變天，軍方以選舉舞弊為由掀起政變，扣押總統溫敏和國務資政翁山蘇姬，拿下政權，引來民眾示威抗議，軍方展開鎮壓並然欣欣向榮的佛教國度2021年2月1日一夕間變天，緬甸軍方以選舉舞弊掀起政變，扣押總統溫敏，以及國務資政翁山蘇姬，實施為期一年的緊急狀態。

由於示威者質疑軍方有大陸支持，3月14日群起攻擊「蘭達雅」及「雪碧達」兩大工業區的大陸企業這場政變中，台廠聚集的「蘭雅達雅」及「雪碧達」兩大工業區也遭示威者攻擊314。「當天情況非常混亂，多名騎機車的示威者衝入蘭達雅工業區，帶著棍棒、汽油桶進入工廠鬧事、縱火，還聚集了超過20002000名示威者攔堵，不讓消防人員及器材進入滅火，不少人趁火打劫機器設備。」一名緬甸台商向本刊記者描述現場。

蘭達雅工業區多家陸資企業於3月14日遭示威者縱火，許多廠房付之一炬，部分台廠也遭殃。（圖／台商提供）

「台商會第二天趕緊協助各台資企業在工廠大門外懸掛台灣及緬甸國旗，並用緬文寫上『我們是台資企業』，希望減少暴民侵擾。」緬甸台商總會秘書長楊仲青表示，攻擊風波來得很即時，也平息得很快，大多數緬甸人還是了解中國和台灣的區別，目前軍政府已對蘭達雅與雪碧達等6個工業區進行戒嚴，必要時軍方會進入區域盤查身分，只要不出門都還算安全。

緬甸有8成人口是佛教徒，因疫情關閉的信仰中心仰光大金寺，近期再度開放，被視為是軍方粉飾太平的作為。（圖／台商提供）

據外媒報導，3月14日當天，隨即軍方馬上進駐鎮壓，光是蘭達雅工業區就有2222人名示威者被軍方擊斃，約3535家工廠毀損，估計財產損失逾36003600萬美元（約新台幣合台幣……10億元）。

「疫情才剛緩和，訂單恢復過往水準，又碰上政變。」一位台商一口氣嘆了又嘆，儘管示威者攻擊對象以陸中資企業為主，但仍有少數台商遭波及擊，其中最嚴重的並非新聞報導的「昌億鞋業」，而是另一家高爾夫球袋工廠，目前狀況是內憂外患。（續）

(中時新聞網)