緬甸軍方於2月1日發動政變，隨著反中情緒高漲，3月14日下午，蘭達雅工業區出現多名示威者攻擊中資企業，少數台資企業受到波擊，考量人力、進出口問題，部分廠家、產線暫停運作，完好無損的台商也都承擔不同程度的損失。

寶成國際執行長蔡佩君去年被爆大砍4萬多名員工，今年緬甸廠區又因政變停工，所幸該公司在緬甸的產能不多，影響不大。（圖／報系資料庫）

「疫情才剛緩和，訂單恢復過往水準，又碰上政變。」一位台商一口氣嘆了又嘆。3月14日的攻擊下，運動鞋品牌adidas代工廠商「昌億鞋業」，警衛室與44輛公務車遭毀損，目前為停工狀態；，adidas另一間在雪碧達的代工廠「寶成國際」，雖未直接遭攻擊，但為員工安全起見，目前也暫時停工。

寶成國際旗下寶成工業發言人何明坤表示，鞋類製造業務占寶成國際2020年度合併營收約56％，另外44％來自運動用品零售及品牌代理業務。該公司目前緬甸廠區、設備及人員均安，「訂單則視情況，由本公司在越南或印尼的廠區支援。緬甸、柬埔寨及孟加拉等三個廠區，鞋類生產出貨量占2020年總生產出貨量僅約4％，因此緬甸廠區雖暫停生產，對整體營運影響有限。」

3月16日，台資企業Winco Bag不明原因遭縱火，目前已立案走法律途徑，並申請保險理賠。（圖／翻攝自THE GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR官網）

另一家台商可就沒這麼幸運，除了已知的昌益及寶成兩間台廠遭潑本刊調查，一間名為「Winco Bag Industrial Corporation Limited（永高製袋工業股份有限公司）」的高爾夫球袋工廠，在163月16日的示威中付之一炬，是台商裡受災最嚴重的企業。

知名運動鞋品牌adidas在緬甸的兩家代工廠昌億鞋業及寶成國際，目前皆因安全考量暫停生產作業。（圖／adidas提供）

一名不願具名的台商更指出：，「這次受政變影響的，還有2兩家國際大型製鞋廠，因為他們為了在緬甸搭建完整的生產線及供應鏈，與多個中小企業台商揪團投入，開發工業用地，全案總投資金額近30億元，如今泡湯，虧損金額尚在評估中。目前全案虧損金額，起碼超過20億元。」

另一名台商說，「大家有損失都不敢講，現在盡可能低調，一來怕銀行收抽銀根，二來是人還在緬甸的也擔心生命財產的安危。」（續）

(中時新聞網)