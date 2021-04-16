經濟部投資審議委員會統計，19521952年至20192019年，台商我國對緬甸投資共3939件，總金額約2.52.5億美元（依目前匯率約新台幣70億元）。，尤其近年投資成長快速，單在20192019年即有9達9件，總金額近50005000萬美元（約新台幣14億元）。

但依緬甸台商總總會估算，在緬甸的台資企業約300300家，台商台幹約10001000人，投資金額共逾1010億美元（約新台幣280億元），為官方統計的4倍，主因在於不少台商是以第三3國公司名義前往緬甸投資，也可能是跨國合資，難以計算。

而投資緬甸的台商中，以中小企業居多，大型企業則有寶成國際、宏全國際、世紀鋼構、大成長城、中華工程、新光保全及玉山、國泰世華、兆豐等銀行。

依經濟部投資處表示，緬甸政變兩個多月來，寶成、昌億已經陸續宣布停工，觀望當地狀況再做打算。緬甸而據當地台商總會指出統計，目前在緬甸工廠的生產線，在緬甸工廠約有2成停工。

位於仰光的「Core Pacific Parami」住商混合大樓，為中石化海外土地開發首案，投資金額約500萬美元，並由中華工程執行營建管理，原預計去年第二季開賣，受疫情影響延宕至去年底，如今又碰上緬甸政變。（圖／翻攝自Core Pacific Parami臉書）

中石化也於近年投資約500萬美元，於緬甸仰光興建「Core Pacific Parami」住商混合大樓，是中石化在海外土地開發的首案，該案同時由中華工程執行營建管理，受疫情影響原預計去年第二季開賣，延宕至去年底，如今又碰上緬甸政變。

中華工程發言人程安慈表示，該案已完工，緬甸目前已將台灣員工撤回，緬籍同仁依舊持續聘用中，但必須每天日請當地同仁報平安，該案銷售及出租狀況持續進行中。

而國泰世華及兆豐銀行的緬甸分行才剛於今年初才開業，就遭逢政變。國泰世華銀行表示，為確保員工安全，仰光分行目前採最低人力營運模式，目前當地員工有2020人位，機動性調整上班時間，若有較大型抗議活動，員工就暫時在家工作。

實踐大學講師程俊在家鄉仰光投資飲料店，裝潢好後，受疫情影響無法開幕，如今又因政變未歇，決定認賠出場。（圖／程俊提供）

緬甸政變受影響最深的產業就是民生、餐飲業，街頭動亂餐廳無法營運，緬甸街頭一動亂，影響最深的就是民生及餐飲業。在台灣實踐大學任教的緬甸華僑程俊，去年在家鄉仰光市區投資飲料店，才裝潢好就碰上疫情而延期開幕，「租金白付了一年，今年好不容易準備開幕，又碰上政變，只好忍痛放棄近百萬元的裝潢費用，選擇不再續約。」一名業者表示：「雖然廠房沒有被波潑及，但所有費用都變高，大家都是受災戶。」（續）

(中時新聞網)