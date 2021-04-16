媽祖出巡路上驚見「現金回收」桶，引起討論，疑為發起人的男子透露，起初只是為博君一笑，沒想到真有人投錢，5天下來共收到4752元，將全數捐出。（圖／翻攝自爆系知識家）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖11日深夜出發，展開8天7夜的遶境盛事，吸引了10萬名信徒跟隨，一名網友卻發現，遶境途中經過垃圾分類站，其中一個桶子竟是「現金回收」讓他看了嘖嘖稱奇，也好奇背後的功用，引起網友熱烈討論，有人覺得很有創意，就默默投了50元，但多數人認為應是香油錢的概念，對此，疑為發起人的男子透露，起初只是想逗大家笑，沒想到真有人投錢，5天下來共獲得4752元，這筆錢將全數捐出。

一名網友昨在《爆系知識家》上分享2張照片，只見路邊放著6個臨時設置的垃圾桶，提供遶境的信眾丟垃圾，但仔細一看卻發現，其中一個桶子上面卻貼著「現金回收」四個大字，讓他驚奇地問「媽祖出巡路邊放現金回收是新點子嗎？功用是什麼？」

貼文引起網友討論，「看在他有創意夠噱頭，我默默投了50元」、「姜太公釣魚願者上鉤，反正放著就有人丟錢」、「還有這樣賺錢的？厲害了」、「如果是用於活動結束後清潔費，我也會丟錢」、「參加遶境者，每人都收10元、20元不是很好嗎？」、「是許願池的概念？」

其中多數網友猜測這應該是「香油錢」的概念，也有人神出疑是「現金回收」活動發起人的臉書，該名男子在最新一篇貼文中提到，他從白沙屯出發，分別在通霄灣、甲南道路、追分陸橋、彰化四海永和豆漿、田尾公路花園全家超商、溪州正新輪胎停車場、魚寮鎮安宮前以及虎尾國興汽車修理廠前設置垃圾分類站，感謝大家對垃圾分類的支持，也謝謝大家對現金回收的支持。

對此，有網友好奇詢問「現金回收」的真實概念到底是什麼？男子則回應說，剛開始設置只是想逗大家笑一笑，結果沒想到真的有人丟錢，且還有香燈腳會關心每個站點是否有成長，並拍下照片。他並透露，從4月11日至15日總計獲得4752元，這筆錢將全數捐出，屆時會再公布收據，最後再次謝謝所有香燈腳，祝大家平安。

(中時新聞網)