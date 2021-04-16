剛加盟籃網18天的球星艾卓吉(LaMarcus Aldridge)昨晚突然宣告退役，他也發出了聲明，因為自己心律不整問題無法再負荷高張力的比賽，所以忍痛選擇就此退役，而這個消息也瞬間衝上全美熱搜第一，籃網隊同時也給予了祝福。

Statement from our GM Sean Marks on the retirement of LaMarcus Aldridge: pic.twitter.com/3WKRJgAmpn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 15, 2021

艾卓吉發出的聲明說道：「我做出一個艱難決定，我將從NBA退役，過去15年以來我一直把籃球放在第一，現在該把家庭與健康放回來了。感謝這個聯盟的一切，給我帶來美好回憶，我會永遠記在心裡，感謝拓荒者當年選到我這名來自德州的瘦小子。」

而4月11號與湖人對決也成艾卓吉生涯最後一戰，在和馬刺達成買斷後，他加盟籃網，代表球隊打了5場，場均12.8分4.8籃板2.6助攻，他的到来對籃網內線是巨大補強。與鵜鶘一戰，他交出12投8中22分成績單。算是他的謝幕代表作。

Although the time was short, we appreciated your leadership. Once a Net, always a Net. https://t.co/DEVMTjZ1lZ — Joe Tsai (@joetsai1999) April 15, 2021

另外籃網總經理馬克斯(Sean Marks)也在第一時間送上祝福，他說：「球隊完全支持艾卓吉的决定，他的健康安全比比賽重要太多，我們深知這對他來說是個艱難決定，但他做出了對他、他的家人以及籃球外生活最好的决定，我們希望艾卓吉、他的妻子和他们一家今後健康快樂。」

Wishing only health and happiness for @aldridge_12 and his family in retirement. 🖤🤍 pic.twitter.com/v8VLdy2Oj7 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 15, 2021

艾卓吉籃網代表作(影片來源：Brooklyn Nets)

事實上艾卓吉在出生時心臟就有問題，出生在這個世上時還沒有呼吸，他在NBA菜鳥季及2011-12賽季時都曾動刀治療心律不整；他曾被判定無法繼續打球，但卻如奇蹟般「浴火重生」，也在拓荒者拿下佳績。2011年時他在拓荒者場均能砍下21.7分8籃板及2.4助攻，投籃命中率達51.2%，創個人職業生涯新高。也在生涯首次入選全明星賽。不過後來因右臀手術賽季報銷，而一直到現在，已經35歲的他選擇就此離開籃球界。

(中時新聞網)