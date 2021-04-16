金管會為鼓勵金融機構發展法遵科技，宣布已在3月31日於政府資料開放平台，發布金管會及所屬銀行、證券期貨、保險、檢查等4局主管法規資料集，以利金融機構發展數位化、自動化及智慧化法規系統，減少人工重複作業、降低法遵風險。

資服處處長蔡福隆表示，金管會每年更新的法規及函示甚多，如去年合計便達215條，金融機構由內控法遵人員憑經驗人工修正，不僅耗時耗力又易有疏漏。對此，已有數家金控建議開放法規資料集，避免法規修正後未及時更新所帶來的法遵風險。

對此，金管會此次開放資料集共有5675筆、約9成的法規及函示資料，XML檔案主要欄位包括法規類別、法規體系、公布日、修正日期、發文字號、異動性質、生效狀態、生效日期、法規名稱、主旨、法規沿革、法規內容、立法理由、圖表附件、系統異動時間等。

蔡福隆表示，未來金融機構建置資料庫系統後，可直接介接金管會資料，未來法規函示若有異動，即可同步找出相關內規修正，減少人工作業程序、亦降低疏漏風險。開放資料集後續將隨主管法規及函釋修訂狀況，適時更新相關內容。

(時報資訊)