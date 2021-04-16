國民政府於1950年代來台後，在台灣進行了一系列經濟改革，如十大建設等，使國內產業快速工業化，經濟發展迅速，造就了「台灣經濟奇蹟」，卻也間接引發一起轟動一時的工殤事件。約48年前，民營渡輪「高中六號」從高雄市旗津碼頭出發，準備開往前鎮，航行途中突然翻覆沉沒，導致25名年輕女性香消玉殞。

旗津原本是一個沙洲半島，南部與台灣本島相連，1967年因高雄港第二港口的興建而被截斷，直到過港隧道於1984年完工通車以前，島上居民都必須乘坐渡輪往返高雄市區；時值1970年代，當時的台灣經濟開始迅速擴張，但民間重男輕女的觀念依然根深蒂固，許多女性年紀輕輕，就被迫外出工作賺錢。

船難罹難者死後進行合葬，稱為「二十五淑女墓」。

1973年9月3日清晨，民營渡輪「高中六號」正準備由旗津開往前鎮，原本限載20人的木板船，卻一口氣擠進了70多位要到加工區上班的女性；當時船長好說歹說，始終無法把乘客請下船，最後只好硬著頭皮出發，孰料船隻啟航不久後，就因嚴重超載加上機械故障翻覆，隨即沉入水中，造成25人罹難。

據了解，25名罹難者均為旗津中洲地區的年輕未婚女性，平時都在高雄前鎮加工出口區上班；由於當時的女工月薪僅1000多元，若能領到全勤獎，便可以增加200元的收入，因此她們說什麼也不願意遲到，加上旗津到前鎮距離並不遠，才會一口氣擠上船，希望準時抵達工廠，沒想到卻發生憾事，就此香消玉殞。

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(中時新聞網)