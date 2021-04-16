即將轉為強颱的「舒力基」確定不來，卻把周邊的水氣全吸光，台灣地區盼不到降雨，反而更晴朗。預估舒力基轉強後，將直接朝東北東大迴轉，侵台機率零，甚至從後天（18日）起帶給台灣連續6天「超級乾」，民眾更應節約用水。

舒力基目前正在「颱風養成學院」（所處海域海水溫度高）上課，一旦畢業，將增強為強烈颱風。各國模式模擬，颱風雖持續朝菲律賓接近，但未來進入「鞍形場」後將準備北轉，這時西風帶接手成為其導引氣流，帶舒力基朝東北東迴轉，遠離台灣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，舒力基不僅無侵台機率，甚至會給台灣帶來5、6天穩定乾燥的天氣，時間點從後天開始，持續到下周。

今中南部仍屬高溫炎熱，以昨天來說，高雄內門區出現35.1度高溫；北海岸、東半部有零星短暫雨，白天舒適、早晚偏涼。今各地氣溫：北部17至26度、中部18至32度、南部19至35度、東部18至30度。

目前看法以五月下旬有入梅機率，但梅雨程度為何？又是不是真的有明顯訊號？都有待觀察，就算有也是一個月後的事了。若無颱風靠近，嚴峻的水情在接下來這一個月，確實毫無樂觀本錢。

(中時新聞網)