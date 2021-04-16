「高中六號」沉沒造成25名妙齡女子溺斃，罹難者後來被合葬於旗津中興里與中和里之間，稱為「二十五淑女墓」。由於罹難者均為未婚女性，當時盛傳年輕男子若於深夜獨自騎機車經過此地，常會莫名其妙熄火或摔倒；還傳出有男性夜遊時脫口說出「好漂亮，死了好可惜」，因此惹禍上身，各種靈異傳聞不斷。

據了解，「二十五淑女墓」建成後，民間開始繪聲繪影，謠傳年輕男子若在深夜獨自騎機車經過，經常會莫名其妙摔車，事故發生率居高不下，就是這些少女不甘寂寞惡作劇所造成；還有人傳言，在深夜常可見到身穿白衣的少女行走其間；而旗津海水浴場溺水事件頻傳，也有傳言說與這些死於船難的少女有關。

常有居民拿梳子、化妝品前去祭拜。

由於二十五淑女墓靈異頻傳，吸引不少血氣方剛的年輕人前往試膽；曾有當地人透露，自己年輕時和朋友前往二十五淑女墓探險，經過其中一座墳墓時，脫口說出「妳好漂亮」，結果一路倒楣了14年，只要談感情就會有意外發生；此外，還有屁孩一時興起，跑到該處數墓碑，不料怎麼數都只有24座，因此惹禍上身。

2008年4月28日，在高雄市女性權益促進會爭取下，高雄市政府正式把二十五淑女墓更名為「勞動女性紀念公園」，且勞工局每年均會於此地舉辦春祭活動，悼念曾為台灣經濟而犧牲的女性勞工，並提倡勞動權益的性別平等。另一方面，家屬也對靈異傳說相當排斥，認為是穿鑿附會之說，也對當時無辜受害的少女不公平。

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(中時新聞網)