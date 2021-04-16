截至15日止，蘇貞昌已經10天未對外發言。(取自葉元之臉書)

台鐵太魯閣號出軌意外釀重大死傷，行政院長蘇貞昌自從5日下午視察救災進度後，就未再公開接受媒體訪問，對此，國民黨新北市議員葉元之昨(15日)再度在臉書po出「神隱天數」，且蘇昨現身聯合追思公祭時仍未對外發言，讓他覺得「為了保官位，還真沉的住氣」，更針對日本兩年後將把福島核廢水排入海洋的事情，批蘇「怎麼面對日本，就不說話了呢？」

葉元之15日在臉書寫下，蘇貞昌依舊沒有接受媒體訪問，從4月5日到15日止已經躲10天，為了保官位，還真沉的住氣，關於太魯閣案的政治責任，林佳龍辭呈已被批准，將在4月20日生效，「大家現在想知道的是，蘇貞昌認為自己該負什麼責任，一直躲著，是因為還沒想好說詞嗎？ 」

另外，葉元之指出，國人這兩天關心日本排放核廢水的問題，也不見「政院第一吵架王」蘇貞昌出來捍衛台灣權利，試想若排放核廢水的不是日本，而是中國大陸，那蘇貞昌一定衝第一，大罵對岸「以鄰為壑」、「土匪政權」，什麼狠話都會說，怎麼面對日本，就不說話了呢？

葉元之說，最好笑的就是民進黨，說國民黨挺核電，就沒資格反對日本的核廢水，「這簡直不知所云，舔日舔到極點，採用核能發電，至少台灣人用的到電，也保護了藻礁、減少了空汙，那接受日本人的核廢水，台灣人得到什麼好處？」更何況，核電廠排出的汙水，跟日本福島被輻射直接汙染的水，根本是兩回事。

(中時新聞網)