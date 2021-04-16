統一證券申請之「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」日前通過櫃買中心ETN標的指數資格認可審查，統一證券金融商品部表示，亞洲半導體代工無論產能或技術皆有無可替代的優勢，加上台、韓、日在供應鏈中各有其專精與特色，因此從各分類中遴選最強的代表股票，強強聯手，打造最完整、最具代表性的高純度「亞洲半導體鋼鐵戰隊」。

統一證券金融商品部表示，目前市場上的半導體類指數多聚焦於單一區域，但事實上台灣、韓國以及日本在整個供應鏈中不同環節各有專精；以日本來說，上游材料純度高，設備也專精，晶圓代工台積電與三星幾乎吃下全球市場，而全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix Inc.）在收購了英特爾的NAND事業後更積極轉向車用記憶體晶片領域，也是亞洲半導體鋼鐵戰隊的重要成員。

全球晶片荒持續延燒，白宮舉辦半導體線上高峰會，邀請包括台積電以及三星唯二的亞洲半導體龍頭參與，顯示台灣與南韓在美國半導體國際聯盟中的重要性；根據國際半導體產業協會（SEMI）最新報告，2020年全球半導體製造設備市場銷售總額創新高，中國大陸首次成為新半導體設備的最大市場，台灣以及南韓穩居第二、三，反映出背後半導體需求的火熱。目前全球約75％的半導體產能集中在亞洲，而台灣與南韓主導100％的先進晶片製造，亞洲半導體戰隊的重要性不可言喻。

該指數由ICE數據指數公司（ICE Data Indices, LLC）所編製，自台、韓、日及香港等亞洲四地交易所掛牌之普通股中，篩選出半導體製造、半導體代工、資本設備、外包封測與經銷、上游材料與元件等產業鏈五大領域之16檔代表性股票，完整捕捉亞洲半導體供應鏈。

(工商 )