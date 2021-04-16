國發會建置的MyData平台在試營運9個月後，已於15日轉為正式上線。金管會指出，目前已有15家銀行提供32項線上服務，民眾只要在平台完成認證與授權，申辦相關金融業務時，即可將保存在政府機關的個資轉介給銀行，不須為此特別跑銀行。

由於試營運期間參與銀行業所提供的線上服務運作穩定、串聯成效顯著，國發會在平台正式上線後，同步增納金管會轄下的證券、期貨、保險等金融機構，未來均可介接MyData平台，運用於提供線上投保、線上理賠等更多元的金融服務。

國發會為推動個人資料自主運用而建置「MyData數位服務個人化」平台，民眾登入平台經身分驗證及個人同意後，在兼顧個資安全與隱私保護下，平台提供民眾多元化個人資料下載及線上介接服務，讓保存在政府機關內的個人資料，可由資料所屬民眾合理運用。

為減少民眾申辦金融服務常需準備各項證明文件的負擔，金管會與國發會自2019年共同推動MyData應用於申辦金融服務。民眾申辦金融服務過程中，可藉由MyData平台提供保存於政府機關的個人資料，毋需奔波申請紙本證明文件，提升申辦便利性與時效。

MyData平台試營運期間僅開放銀行業參與提供服務，自去年7月底上線試營運以來，已有15家銀行，提供32項線上金融服務。金管會資服處處長蔡福隆指出，當中以信用卡線上申請占比達逾9成最高、約4000～5000人次使用，線上補件則居次。

此外，目前MyData平台的身分驗證方式，包括自然人憑證、健保卡與Taiwan FidO等身分識別機制。為便利民眾身分驗證作業，將增加晶片金融卡、軟體及硬體金融憑證等身分驗證方式，提升民眾使用便利性及普及性。

(時報資訊)