為保障國人施打法定傳染病疫苗出現副作用的可能風險，金管會鼓勵保險業者開發多元保險商品，15日宣布審核通過富邦產險、安達產險推出的新型態疫苗險保單。據了解，2家業者均表示疫苗險保單將自今（16）日起開賣。

富邦產險推出的「富邦產物疫苗保障綜合保險」，主要保障包括疫苗不良事件費用補償險、法定傳染病疫苗預防保障定額補償健康險、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療險等3項，保戶可任選2種以上，年繳保費則分為228元、365元2種方案。

富邦產險疫苗險適用新冠肺炎、流感疫苗等所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，不分性別與職業皆為單一費率，3～75歲民眾均可投保，投保最快隔天就能生效，保險期間內，每人接種疫苗劑量或種類皆無上限。

富邦產險指出，若保戶接種疫苗後14日內，發生不良反應而住院時將提供定額補償、住院逾5天另提供增額補償。接種後180天內仍染疫確診，將給付定額補償及超出健保給付範圍的實支住院醫療等費用。

安達產險推出的「安達產物嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保險」相對簡單，僅保障接種新冠肺炎疫苗後，90天內若出現不良反應，提供一般住院日額險、加護病房住院定額險及喪葬費用定額補償險等3項保險，16～70歲民眾可投保、年繳保費226元。

保險局副局長王麗惠表示，首波核准的2家疫苗險保單，是希望藉由風險移轉，提升民眾接種疫苗意願、並發揮保險安定社會功能。她提醒，疫苗保單各有保障特色及給付條件，民眾可視自身需求選擇適合商品，以保障接種疫苗可能產生的相關風險。

(時報資訊)