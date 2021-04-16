乂迪生(7452)今天登錄興櫃，參考價40元，董事長廖本昌對於現在的視訊教學，他認為，視訊教學不等於線上教學，線上教學必須涵蓋教育元素在裡面，品質差異相當大。而台灣資源分配以科技產業為主，唯獨教育科技產業沒有受到重視，教育融合科技元素，透過公司進入資本市場，讓更多人才及資源加入教育科技。

廖本昌說，英語學習需求不用市調，是百分之百需要，學習管道很多，像學校、補習班等，但不是乂迪生的競爭者，而是學習後，如何讓學生使用英語平台提升英語能力。他指出，視訊教學不是線上教學，數位科技不是只是把課程放到ZOOM等平台，而是要抓出學生問題，用科技把問題點提出來，以系統來強化。國人有很多錯誤觀念，像是外籍老師並非只是找外國人來教學，台灣把外國人當作外國老師是錯誤，外籍教師學經歷、是否犯罪都要認證，必須做好品質把關，乂迪生就有這套機制。

乂迪生創立「Hi家教線上外語專家」品牌，是國內最早做一對一真人線上教學平台，跟現在同業一對多模式不同。廖本昌表示，一對一的教學師資相當重要，乂迪生全球近百個師資招募管道，並在菲律賓成立師資中心，除了挑選教師外，也注重師資排課穩定，因為兼職老師排課不穩，影響授課品質。學生自己也挑選老師，有穩定老師才能陪著學習。

在在教學內容方面，注重主題式及實用性教材，另外時效性也很重要，10年教材很難跟時代結合，乂迪生的教材半年做一次調整，並加入新元素。

在英檢部分，全球最多參與的是雅思英檢，但主要針對大英國協等英語系地區，對一般的英語能力，British Council英國文化協會推出Aptis普思，乂迪生109年取得British Council英國文化協會『Aptis普思國際英語檢定』台灣區總代理。廖本昌指出，一年台灣70萬個人考英檢，考試費用超過10億元，但重點不是檢定而是檢定衍生出的百億元商機，像是補習課程、英語學習教材及輔助軟體等，普斯在全球85個國家被採用，報名費也相對便宜，加上中區有自己的考場，今年開始推廣後，預估可挹注今年營收比重5％。

Hi家教線上外語學員（B2C）目前人數23萬人，108年投入B2B市場，讓「線下學、線上用」成為新的語言學習趨勢。已觸及客戶有大地幼教，也是目前企業最大客戶，另外還有私立高中、大專院校，B2B在2018年只有35間，到2020年已經成長到217間。同時也布局公職考試，與志光公職（智基科技）合作。B2C去年購課學生數7萬多人，今年目標購課學生增加8000到1萬人，B2B企業客戶增加2成，B2C跟B2B營收比重今年預計85：15。

該公司107年到109年營收分別為2.26億元、1.96億元、2.2億元，毛利率維持在60％以上，分別為67.48％、64.01％及66.76％，稅後淨利-76萬元、0.07億元及0.15億元，每股盈餘0.04元、0.5元及1.02元。

今年前2月每股虧損1.02元，廖本昌指出，主要第1季是傳統淡季，假期多學生沒有上課，而課程必須學生上課後才能認列收入，第2季起逐步認列，營運到第4季是最高峰。另外，因為有客製化教材、平台功能、專屬師資、線上客服、學習顧問等特色提升學生黏著度，續課率達58％，退費率也只有2％，同業比重最低，幾乎沒有退費的問題。

目前乂迪生台灣學生占比7成，有3成是海外學生。台灣教育科技還是相當有市場，前進到印尼部分與當地廠商合作，教授英語跟華語，日本是華語與部分，大陸則推廣線上英文課程。

(時報資訊)