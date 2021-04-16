許多網友對駐日代表謝長廷的表現相當不滿，在臉書各大社群、新聞下留言抨擊。（圖／翻攝自臉書）

日本政府13日確定將福島核廢水將排入大海，引起陸、韓等鄰近國家批評。正當各界聚焦我駐日代表反應，謝長廷15日竟忙著參加展覽活動，與日方揮舞著加油棒氣氛熱絡，讓不少網友火冒三丈。

謝長廷昨在臉書發文表示，台灣文化中心與國立台灣歷史博物館、日本的國立歷史民俗博物館合作舉辦「奔馳在全世界的台灣人選手一張星賢」（世界を駆け拔けた台灣人アスリ一ト張星賢）展覽會，張星賢是第一位參加奧運會的台灣運動員。

謝長廷指出，張星賢當時受到楊肇嘉的贊助來日留學，並參加早稻田大學的田徑隊，後來參加洛杉磯奧運（1932年）和柏林奧運（1936年），會場展出張到世界各地參加比賽的見聞跟照片，以及張和楊的聯絡信函。張似乎什麼比賽都參加，並找機會告訴大家他是台灣人，希望讓更多人知道有台灣選手參賽。謝更強調：「其實，現在的台灣也仍然需要他這種精神！」

在謝長廷臉書文章下，有幾位支持者留言道：「讚不絕口」、「當時是日本時代，受到日本教育，禮節與實力兼備的優秀青年」；但消息傳到其他社群，大批網友面對謝身為駐日代表卻未嚴正捍衛台灣權益的行徑極為不滿，紛紛表示：「謝長廷還有臉當駐日代表？民進黨是麻木不仁了嗎？」「漢奸？」「助日代表發功！」「助日代表果然神解，日本不頒發個最高榮譽國民獎狀，有愧謝代表的苦心了」、「這樣出賣台灣利益的台奸能當台灣的官？台灣的大使？居然還做過行政院長？民進黨不倒台灣絕對不會好」。

(中時新聞網)