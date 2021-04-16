日本政府拍板，福島核廢水兩年後排入海洋；民進黨質疑國民黨挺核四卻反對核廢水，是精神錯亂。對此，資深媒體人趙少康痛批，民進黨此言邏輯不通，台灣核能電廠排放的不是像日本核能事故後直接接觸反應爐心產生的「核廢水」，反嗆民進黨是「挺核廢水又反核四」嗎？更點名駐日代表謝長廷身為中華民國官員，卻幫日本人開脫、緩頰，簡直完全失格。

趙少康昨（15）日在臉書發文表示，看到民進黨批評國民黨「反對核廢水又挺核四」，簡直是邏輯不通，台灣核能電廠排放的不是像日本核能事故後直接接觸反應爐心產生的「核廢水」，性質及排放量都完全不同。

對於駐日代表謝長廷對「日本2年後排放核廢水入海」這樣的國際環境議題不是譴責，而是回頭說我國也有「排放核廢水造成秘雕魚」的案例，趙少康痛批，結果被中研院打臉，因為中研院早就講過「秘雕魚是海水升溫造成的現象」，根本不是核污染造成的。

趙少康稱，謝長廷是駐日大使，身為中華民國的政府官員，應該為我國家政府的立場站穩腳步，現在竟回過頭來掀自己過去的事情，用根本不是事實的言論讓自己人丟臉，藉此幫日本人開脫、緩頰，難怪大家都稱呼謝長廷是「助日代表」，簡直完全失格。

趙少康認為，民進黨要就說服人民：「日本排放核能廢水是安全的、沒問題的」，不然就是替全體國人勇敢的向日本政府表達「中華民國拒絕日本2年後排放核廢水入海」，結果民進黨做的卻是「一面幫日本政府講話、一面攻擊在野黨」，簡直是對外無能，大內宣很會。趙少康直言，綠批評國民黨是「反對核廢水又挺核四」，那民進黨是「挺核廢水又反核四」嗎？

(中時新聞網)