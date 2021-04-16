台北時間4月15日，蒙地卡羅大師賽爆出開賽最大冷門，世界排名第一的喬柯維奇(Novak Djokovic)在第三輪比賽不敵世界第33的英國選手艾文斯(Daniel Evans)，最終比數是4-6、5-7，他被終結本季10連勝紀錄。喬柯維奇今年狀況相當火熱，在2月才剛奪下澳網第九座冠軍，對陣艾文斯前更保持本季10連勝，在世界第一上待的週數也超過費德勒(Roger Federer)的紀錄。

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Dan Evans beats Novak Djokovic 6-4, 7-5 to make the @ROLEXMCMASTERS quarter-finals 👏 pic.twitter.com/k6GPHGYWZs — ATP Tour (@atptour) April 15, 2021

艾文斯在本季打出自己職業生涯最佳狀態，先在年初獲得自己首個巡迴賽冠軍，接著在2月來到最高世界排名第26。但他的紅土戰績向來不佳，職業生涯只贏過4場，不過首度面對喬柯維奇就拿下勝利，他說：「到現在還不太敢相信，這顯然是個偉大的勝利。你必須始終相信自己可以奪勝，實現這個目標不容易，你必須付出所有的努力。」

比賽開始艾文斯就取得3-0領先，後來才被追到4-4，但最後以6-4拿下。第二盤情況則反過來以0-3落後，但最後仍反撲以7-5結束，並拿下比賽，這也是他生涯首次挑戰世界第一。他另外說：「非常激動，比賽中我也曾懷疑自己，要拿下賽點不容易，會閃過不少念頭，以後我會跟兒子說我曾戰勝過世界第一了，這非常美妙！」而喬柯維奇則表示場地大風對自己影響較大，但同時對方發揮也很好，自己打了一場糟糕的比賽，他用謙虛態度檢討了自己。

(中時新聞網)