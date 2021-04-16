為鼓勵莘莘學子勤勉向學並認真努力學習，達美樂披薩將於4月28日至4月30日舉辦「達滿分 達美樂請你吃披薩」活動，活動期間國小學生憑109學年度下學期第二次段考（期中考）100分的考卷正本，可親自到門市現場兌換披薩。達美樂提醒，此項兌換不能由大人代領，且平時考卷不適用，另外同一位學生限兌換一個披薩，同時不接受預約訂購，限到門市現場兌換。達美樂複合店（松高店）不適用。

達美樂預估，本次活動全台門市預計提供15,600顆6吋個人披薩，讓營養滿分又美味的達美樂披薩幫孩子補充能量，陪伴學子們繼續加油。

達美樂今年初舉辦「達滿分 達美樂請你吃披薩」活動，第一次活動送出約8,600顆6吋個人披薩。達美樂表示，公司客服收到不少家長及學童的感謝函，也有家長在社群媒體表達感謝，對達美樂舉辦的活動給予非常正面的肯定。

達美樂表示，取之於社會，回饋社會為品牌發展的核心價值之一，本次特別加碼將贈送顆數提升一倍，並且在日後將定期舉辦類似的活動，給學生們實質的鼓勵。

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