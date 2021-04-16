《全明星運動會》紅隊成員何孟遠，被爆劈腿女友荳荳的閨蜜采子，兩人私下露骨對話像是「只想給你撲」也流出，兩人紛紛公開為此事道歉，但強調並未交往，不過采子疑似抵擋不住壓力，在IG上傳影片哭著宣布退出《全明星》，此時剛升格為謝和弦老婆的莉婭則伸出援手，隔空向她喊話：「永遠歡迎妳」。

采子被爆與已有3年女友的何孟遠暗通款曲，兩人親密露骨對話也流出，采子雖祭出母親與何孟遠通話內容企圖滅火，但似乎抵擋不了外界撻伐，只得在IG公開道歉，並哭著宣布退出《全明星》，所屬公司原音兄弟也發出聲明，認為采子違反本公司宗旨及合約約定『身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣』」，決定終止合約關係，並停止所有工作規劃與安排。

剛剛第一時間跟老公商量了一下 馬槽音樂永遠歡迎妳🙌🏻 不要因為感情忽略了自己的才華 更不要傻到公私不分犧牲掉自己的工作 采子 Cai Zi 加油‼️ 由莉婭Liya 發佈於 2021年4月15日 星期四

對此，謝和弦老婆的莉婭也隔空溫情喊話，表示第一時間得知消息後，就跟老公進行商量，強調所屬的馬槽音樂永遠歡迎采子加入，希望不要因為感情私事，忽略了自己原有的才華，更不要傻到公私不分，而犧牲掉自己的工作，最後更Tag采子，希望她能夠加油。

不過多數網友似乎坐等後續發展，紛紛留言嘲諷：「莉婭這次妳真的該擔心了」、「你不怕采子變成你婚姻小三嗎」、「什麼鍋配什麼蓋，臭味相投」、「笑死人了，兩人可以組團了」，被推測是昔日謝和弦在社群網站公開表達對采子的欣賞及好感，還直呼「未來老婆」有關。

(中時新聞網)