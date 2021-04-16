彰化市1名男子去年3月在網路上認識女子小芳（化名）；小芳稱在外欠債20萬，若男子願意幫忙還就答應交往；男子不斷借出錢，甚至抵押車子、典當鑽石，卻被對方以各種理由拖延交往，他最後要求小芳錄下叫春的錄音檔，仍未得到，他才驚覺受騙，他在48天內共借出108萬；法院最後依詐欺罪判小芳2年徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳在交友軟體上認識男子，說自己在外欠債20萬，債主經常騷擾她、相當困惱，男子當下則答應借出3萬元，但條件是「肉體償還」，小芳則回應2人還未熟識拒絕；小芳某日突然向男子說有3名債主找上門，她急需現金，希望對方幫忙，男子於是連忙匯款，2人日後相約見面還當面給5萬8000元現金。

男子之後不斷要求與小芳交往、發生性行為，都被對方以各種理由拖延，他甚至要求小芳錄下叫春的音檔給他，仍被拒絕；而小芳則陸續用沒錢繳電話費、腳受傷、被檢警抓走需要繳交保金等理由詐財，並承諾男子若幫忙，2人就交往；男子經不住誘惑，不但抵押車子，還典當價值5萬2000元的鑽石，一共借出約108萬。

男子最後驚覺小芳完全沒有做出任何實際行動，僅是不斷要錢，才發現受騙上當，報警提告；他之後以答應小芳再借出錢，等對方進入超商後，由埋伏的警察逮住送辦；法院認為，小芳有詐欺、毒品等前科，素行不佳，不斷以各種話術讓男子以為遇到真愛，考量至今未和解，最終依詐欺取財罪判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時新聞網)