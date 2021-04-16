針對俄羅斯介入美國大選、發動網路攻擊，美國祭出制裁。美國總統拜登今天說，不願與俄羅斯升級緊張，盼有穩定關係。他透露，已邀請俄羅斯總統蒲亭今夏於歐洲舉行峰會。

白宮今天宣布，擴大美國各家銀行交易俄羅斯公債的限制，驅逐包括涉嫌從事間諜活動的10名外交官，並制裁被控試圖介入2020年美國總統大選的32名人士。

拜登（Joe Biden）今天傍晚在白宮公開說明這項制裁。拜登透露，本週稍早和蒲亭（Vladimir Putin）通話時已預告美國將會有所動作。

他表示，美方不尋求與俄羅斯展開升級緊張與衝突的循環，希望能有一個穩定、可預測的關係。但如果俄羅斯繼續干涉美國民主，他會採取進一步行動回應。

拜登指出，直接、面對面的溝通，對於建立更有效關係至關重要，因此他向蒲亭建議今年夏天於歐洲舉行峰會，以討論雙方皆面臨的一系列議題。

拜登也在通話中向蒲亭表達對近來俄羅斯在烏克蘭邊境加強軍力的擔憂。他重申美國對烏克蘭主權與領土完整的承諾，也強力敦促蒲亭不要採取任何軍事行動。

白宮稍早發出聲明表示，今天的制裁令傳達一道訊息，亦即若俄羅斯持續或升高顛覆性國際行動，美國將採取具戰略與經濟衝擊的方式，讓俄羅斯付出代價。

目前的制裁主要是針對俄羅斯情報單位涉及在2016 與2020年美國總統大選期間操弄選情，同時也是回應俄羅斯對美國與美國盟友的惡意網路活動。

(中央社)