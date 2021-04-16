小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是台積電法說第二季展望雖受南科跳電、先進製程複雜度提升，稍低於樂觀派法人預期，但台積電同時上調全年營收成長至20％，外資圈鎖定長線成長大題材，直指重新布局時機已到。。

【1】護國神山Q2小逆風 外資：無需在意

台積電法說會落幕，首季財報大致符合財測與市場預期，第二季展望雖受南科跳電、先進製程複雜度提升，稍低於樂觀派法人預期，但台積電同時上調全年營收成長至20％，並提出晶圓代工產能吃緊情況延續到2022年觀點，外資圈鎖定長線成長大題材，直指重新布局時機已到。惟台積電ADR開盤後，一度下挫逾3％。

【2】台股飆漲 大型金控市值洗牌!

台股大漲，牽動大型金控市值洗牌。台股大盤15日上漲210點，其中元大金單日股價上漲3％，漲幅在金融股中僅次富邦金，收盤價每股24元也創近幾年新高，使得元大金市值15日超越第一金、直追玉山金，目前為全體金融業者市值排名第六。

【3】續掌工總 王文淵憂缺水嘆兩岸

工總15日進行理監事改選結果，是「老幹與新枝」共創新局。現任理事長王文淵一如預期連任，監事會召集人潘俊榮、副理事長苗豐強、林明儒、詹正田也續任。在工總五巨頭的「老幹」局面不變下，電電公會理事長李詩欽、舒康科技總經理許介立等「新枝」首次加入工總新一屆理監事會的陣容。

【4 】震撼彈！花旗消金退出台灣市場 銀行局緊盯兩件事

來台近60年的美商花旗銀行15日驚爆將退出台灣消金市場。金管會銀行局15日晚間證實，近日花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻已至銀行局報告此事，確定將把台灣消金業務出售，由於這是全球的策略與台灣的業務、獲利能力或展望都沒有關係，關於退場時程、將保留分行或子行還沒有具體計劃，但金管會特別緊盯二點，一定要保障「客戶及員工權益」，且不得將客戶轉介到香港。

【5】馬雲露臉 普丁視訊會議露臉

在近日大陸電商龍頭阿里巴巴遭到官方開罰人民幣（下同）182億元反壟斷罰款後，備受外界關注、久未現身的阿里創辦人馬雲也隨即有新動態。自2021年1月底後，馬雲14日再度以視訊方式露臉，此次他參與俄羅斯總統普丁召開的俄羅斯地理學會監事會線上會議，但全程未發一語。

(中時新聞網)