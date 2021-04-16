上月因火災停工的車用晶片大廠瑞薩，積極向台灣尋求轉單協助，據NHK報導，台積電確定答應瑞薩與日本政府的請求，願意透過提高晶片產能與提前交貨兩方法緩解車用晶片荒。

瑞薩的那珂工廠上月19日發生火災，導致車用晶片生產線受到重創，當時瑞薩曾公開尋求台灣廠商的協助，並將部份產能移往愛媛西条的工廠，企圖將損失降到最低。

NHK引述消息人士的說法指出，願意接手瑞薩訂單的台灣大廠正是台積電，為了響應日本政府與瑞薩的請求，台積電願意提高晶片產量，同時有意提前交貨。

事實上，台積電總裁魏哲家昨（15）日在法說會時表示，由於車用晶片衝擊多國經濟與供應鏈，德州暴風雪與瑞薩大火讓缺貨情形雪上加霜，因此公司將進行產能調配，優先供貨車用晶片，預計車用晶片缺貨情形於第三季改善。

瑞薩目標在19日恢復生產線運作，但仍需要花幾個月時間才能恢復到火災前的產能，瑞薩大火造成的出貨停滯將讓日系廠商第二季減少120萬輛的產能，直接影響日本第二季的GDP表現，國際知名經濟學家木內登英曾算出瑞薩大火，嚴重拖垮原本就緊繃的汽車供應鏈，第二季GDP成長率恐會因此少7.3%。

(中時新聞網)