國外發生注射AZ疫苗和嬌生疫苗，爆發出血栓的副作用，部份國家開始或建議禁打，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，呼籲衛福部應該立即停止對AZ疫苗的採購政策，不要拿台灣人民的健康安全來賭博冒險，藉由死抱著AZ疫苗，掩飾疫苗採購政策上的錯誤和弊案。

孫大千說，首先，包括AZ疫苗和嬌生疫苗的兩款腺病毒疫苗都爆發出血栓的副作用。丹麥已經成為全球第一個完全禁止施打AZ疫苗的國家。美國食藥署和疾病管制暨預防中心也都提出建議，暫緩嬌生疫苗接種。因此，在腺病毒型疫苗和血栓問題的關聯得到釐清之前，衛福部對於AZ疫苗的採購，應該採取觀望保留的態度。

他說，同時，台灣人民對於接種AZ疫苗已經產生嚴重的疫苗遲疑的惡性循環。施打的對象從醫護人員不斷擴大，但是效果卻極為有限。連最需要疫苗防護的第一線醫護人員都裹足不前，試問台灣民眾怎麼可能踴躍接種AZ疫苗呢？施打率過低必然會造成大量的庫存及過期，不但浪費資源，更可能錯失對其他品牌疫苗的採購機會。

孫大千強調，紙是包不住火的，衛福部藉由死抱著AZ疫苗，來掩飾民進黨政府在疫苗採購政策上的錯誤和弊案，然而，可憐的是，在真相大白之前，所有的風險卻要台灣人民來共同承擔。

(中時 )