22歲女星采子（本名：謝采紋）近年因節目《全明星運動會》走紅，最近身陷與何孟遠、何紫妍（荳荳）的三角風波，昨(15日)采子認了與何孟遠有曖昧，隨即遭邱鋒澤旗下的「原音兄弟」宣布解約，而她的2號老闆張暐弘深夜也曬出一張黑畫面，表示不再力挺采子，「我只能說對采子的行為感到失望」。

采子早年在網路上自彈自唱獲得許多關注，2019年她被邱鋒澤、張暐弘合開的音樂公司原音兄弟發掘，成為該公司自邱鋒澤後第二位藝人，三人也成為「原音鐵三角」。近日采子遭傳成為小三，張暐弘第一時間發文相挺，隨著真相證據越來越多，采子昨發影片承認傷害了好友荳荳，「我跟何孟遠確實有像情侶的曖昧行為，但這是我得知他與荳荳分手後才發生的」。

張暐弘發文。（圖／翻攝自hoongsound IG）

采子最後宣布退出《全明星運動會》，對不起親友與同事，「真的很抱歉。我的家人朋友，原音兄弟，所有幫助過我的節目、前輩們，謝謝你們」，而她所屬的原音兄弟隨後也宣布跟采子解除合作關係，徹底切割，另一名老闆張暐弘昨晚也同步道歉說：「對不起大家。我已撤回了剛才在采子底下的留言。對於之前的留言，主要是基於昨晚與采子溝通的內容，知道她言語不當但是選擇相信她這是一場誤會」。

采子昨認了與何孟遠曖昧。（圖／翻攝自magic_in_me0727 IG）

得知被騙後，張暐弘表示看到自己辛苦培養的藝人發生這種事十分痛心，「她對我來說就像我不曾有過的妹妹。第一次看到這些新聞時，我馬上去問她，請她讓我知道真相。我也相信了她」，未料僅是一場謊言，他對采子的言行十分失望，「希望她能夠吸取這次的教訓，做個對生活更有責任心的大人。至於造成各位的困擾，我想再鄭重的跟各位道歉。」

(中時新聞網)