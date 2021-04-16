3月底富時指數將印度列入富時新興政府指數觀察名單，若未來正式納入指數，預估可為印度債市帶來100億美元的被動資金流入。保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，中長線來看，印度債市如果今年順利納入國際債券指數成分股，預計在2022年至2023年之間，大約會吸引230億美元至360億美元的被動資金「錢」進印度債市，資金面來說不啻為一大利多。

張世東進一步解釋，摩根大通在去年9月的GBI EM指數審查中，提到印度向外資開放有進展，將會繼續觀察印度央行的市場開放進度，若能納入指數，印度將約佔10%權重，換算成被動資金約在200億美元左右；另外，彭博也可能會將印度公債納入巴克萊全球綜合指數，由於該指數約影響2兆美元被動資金，若印度公債的權重落在0.9%，換算為資金則可望引入160億美元的活水進駐。

不僅資金面有利印度債市，張世東指出，印度整體經濟基本面也持續好轉，對債市也有正面幫助，根據統計， 3月的印度PMI指數達57.5，在主要新興市場國家中名列第二，僅次於巴西，加上民間消費與固定投資的加持下，新財政年度的實質經濟成長率可望達8.5%。

再者，張世東分析，近年經常帳赤字的減少，讓印度央行得以累積外匯存底應對匯率波動，目前有超過5000億美元外匯存底，不僅顯現整體經濟體質持續改善，也有助於緩解原物料回溫帶來的通膨壓力。

目前國內投信發行的債券型基金包括：保德信印度機會債券基金、瀚亞印度策略收益債券基金、安本標準印度債券基金等。

(時報資訊)