國際權威測速領導品牌Ookla旗下Speedtest公布2020年下半年「台灣行動網速第一名」(Fastest Mobile Network)、「台灣行動網路涵蓋第一名」(Best Coverage Mobile Network)以及「最佳行動網路」(Best Mobile Network)等三項大獎，由龍頭中華電(2412)笑納，依據Speedtest最新分析實測數據證明，中華電連續2季拿下蘋果首支5G手機「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。

中華電行動通信分公司簡志誠總經理表示，本次中華電拿下台灣行動網速最快、涵蓋最廣以及最佳行動網路等三大獎，並蟬聯iPhone12最新一季台灣最快行動網速冠軍，再次印證中華電行動下載網速穩居業界第一，深獲果粉肯定，中華電在建設上不僅領先全球採3.5GHz與2.1GHz高低頻搭配佈建，突破室內天線系統頻段限制，成為台灣首家快速提供N2100室內場域5G信號涵蓋的電信業者，今年5G基地台將加量、加速建設，預計年底前超過萬座，提升5G行動上網品質。

中華電董事長謝際茂也說，中華電5G用戶原先預計6月要拚百萬，現在估計可以達陣；就基礎建設來說，基地台本來就是要增加，所以下半年一定會增加，行動資本支出多花個幾十億是必須的。

中華電信持續積極布建5G，繼與日月光、高通共同打造全球首座的5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動後，預計部分企客與垂直場域包括智慧娛樂、智慧交通、智慧醫療等亦會接續導入5G mmWave專用網路，讓用戶全面感受5G帶來的精采生活，同時目標年底前提供5G NR CA服務，網速理論值將超過2.1Gbps，為客戶打造最有感的行動上網體驗。

(時報資訊)