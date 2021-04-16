美國總統拜登與日本首相菅義偉預計明天舉行雙邊會談，雙方將討論中國大陸與台海局勢，並發表聯合聲明。美方官員表示，期盼台海和平穩定並維持現狀，聲明也將觸及台海議題。

不具名的美方高階官員在背景說明電話簡報中表示，菅義偉預計今晚抵達華府，明早將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在其官邸會晤，之後轉往白宮，與拜登（Joe Biden）舉行雙邊會談。

這名官員表示，雙方將就包括科技、健康、氣候變遷與區域安全、北韓非核化等議題，作廣泛與深入的討論。

此外，會談也將深入討論中國大陸與兩岸局勢。美國與日本將尋求扮演穩定、謹慎角色，強調維持和平與穩定，並採取步驟減緩緊張局勢。

官員指出，菅義偉此次訪美的最重要目的在促進兩國領袖相互了解、建立信任與信賴，並將這個最重要的聯盟帶入新的層次，不僅在安全與外交政策議題合作，也逐步擴大到科技與經濟領域。

對於外界關切台灣議題是否會被納入會談結束後的聯合聲明，這名官員表示，美國與日本已經在許多聲明中表達對兩岸情勢、台灣，以及期盼和平與穩定、維持現狀，「我預期，你會在之後的正式聲明與會談中看到這些」，這與美、日近來進行的對話與討論一致，也依循美日2+2高階官員會談聲明內容。

這名官員強調，不論美國或日本，都不願升高緊張關係或挑釁中國大陸；與此同時，也試圖發出明確訊號，表達中方正採取的行動，像是軍機侵入台灣領空等，與維持和平穩定使命背道而馳。

不過，官員也表示，美國了解日本與中國之間深厚的經濟與商業聯繫，菅義偉希望採取謹慎路線，美方對此表示尊重。

(中央社)