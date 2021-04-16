交通部長林佳龍（中）15日出席太魯閣號列車事故聯合追思公祭，對於請辭獲准一事沒有回應。（姚志平攝）

台鐵太魯閣號事故造成重傷傷亡，交通部長林佳龍提出辭呈但多日未獲行政院長蘇貞昌批准，直到昨(15日)在第一場聯合公祭開始前2小時，政院才表示已批准辭呈。資深媒體人羅友志昨對公布准辭的時間點頗為「好奇」，直言為何不早個兩天？或者在公祭日當天仍不批呢？你不覺得處處都有玄機、處處都在算計?」

太魯閣號出軌事故後，林佳龍表示已在第一時間口頭向蔡總統、蘇揆請辭，後也向行政院遞出書面辭呈；行政院起初回應，現階段以搶通、救災及撫卹傷亡家屬優先，不談這個問題。到昨日，行政院發言人羅秉成昨證實，蘇貞昌經過與林佳龍面談、林佳龍堅定表達請辭負起政治責任，蘇揆經向蔡總統報告後，已於14日批准林佳龍辭呈，生效日期為4月20日。

媒體人羅友志15日在政論節目《國民大會》中說，蘇貞昌何等人物，選在公祭前一天核准辭呈，並於公祭日證實，為何不早個兩天？或者等到公祭日還是不批准，「就是要告訴大家我做了，剩下就是林佳龍事情」。

羅友志直言，蘇貞昌故意選在這時候，前一天批准辭呈，公祭日中午才公布，「你不覺得處處都有玄機、處處都在算計，整個裡頭看不到他到底為我們做什麼事情」。

林佳龍昨離開公祭會場時，被媒體追問辭呈批准後，交通部的工作收尾狀況時，則是僅表示「謝謝大家！」，隨即快步離開會場，沒有多發言。

(中時新聞網)