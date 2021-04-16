許多人肯定都聽過，在辦公室或機器上擺放綠色乖乖的傳說，據說只要放了就可以讓設備正常運作，而這項特別的習俗，不但在維基百科上有記載，甚至連BBC都大幅報導此事，引發台灣網友熱烈討論，國家機密被發現了！

台灣乖乖登上BBC報導，引發網友熱烈討論，轉發到臉書上多次。（圖／翻攝自臉書）

根據《英國廣播公司（BBC）》報導，台灣有一款椰子口味的玉米脆片「乖乖」被視為吉祥物，據說可以讓高科技的機器順利運轉，因此台灣許多實驗室、銀行或醫院等產業的工作者，都會在重要機器的周圍擺放這一款零食，以確保機器正常運作。

報導中提到，這個傳統源自於一名寫論文的研究生，當初因電腦當機頻傳，加上在中文裡面「乖乖」代表是「表現很好」的意思，因此他便嘗試擺上了「綠色乖乖」，沒想到電腦竟真正常運作，而這個傳奇也就此產生。

而BBC的新聞也被多次轉發臉書上，不少網友表示，「乖乖居然上BBC報導了，讓台灣科技業好運的小物，而且還註明必須要綠色包裝的」、「安撫看不見的小精靈搗蛋搞壞機台」、「台灣怪談之一」、「這是一個神秘的傳說，我相信不少高科技產業也會加減放」、「洩漏這機密的人應以危害國家安全論處」、「國家機密被發現了」、「大家都這樣做啊！」

而這項神奇的習俗在維基百科上也有記載，指出在機械設備旁擺放「乖乖」是台灣的一項文化，認為透過該零食名稱的意思，擺放在設備上能使其「乖乖運作」。要注意的是，這些乖乖不能過期，且外包裝必須是綠色，若放紅色或黃色恐產生反效果，且無論再餓都不能將其打開來吃，否則設備恐出事。

(中時新聞網)