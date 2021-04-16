大陸央行網站16日消息，中國人民銀行行長易綱指出，國際貨幣基金（IMF）近來提出把氣候變化問題納入監督工作，以及把氣變風險納入金融部門評估的情境分析。IMF也在央行綠色金融網絡（NGFS）下牽頭開展資料缺口相關工作。中方支持這些工作，期待IMF的研究成果和政策建議。總的來說，大陸央行可為實現碳中和發揮積極作用，包括構建強有力的政策體系、發展豐富多元的市場體系、及加強國際協調。

中國人民銀行與國際貨幣基金北京時間15日晚間聯合召開「綠色金融和氣候政策」高級別研討會，易綱出席開幕式致詞表示，國際社會在應對氣候變化上正在形成廣泛共識。中國大陸已宣布2030年前「碳達峰」、2060年前「碳中和」的戰略目標，也稱作「30／60」目標。這要求經濟全面、系統性轉型。過程中，綠色金融可發揮「加速器」作用。

易綱說，中國大陸綠色金融市場快速發展。2020年末，中國大陸綠色貸款餘額約1.8兆美元，綠色債券存量約1250億美元，規模分別居世界第一和世界第二。近來市場主體已發行40多支碳中和債，規模超過100億美元。

易綱稱，「碳達峰」、「碳中和」目標對金融部門提出了新的更高要求，需要應對好一系列挑戰。第一，在社會層面，綠色減排意識亟待提升。第二，在市場層面，要充分發揮碳市場的定價作用。第三，在機構層面，氣候資訊披露需要進一步完善。第四，在風險管理層面，需要密切關注石化燃料相關的轉型風險。

易綱認為，著眼未來，有幾方面的重點工作需要推進：第一方面，是要進一步以市場化方式動員公共和私人部門資金，支持綠色經濟活動。預計2030年前，中國大陸碳減排需每年投入2.2兆元；2030-2060年，需每年投入3.9兆元，要實現這些投入，單靠政府資金是遠遠不夠的，需引導和激勵更多社會資本參與。為此，需要做好加強資訊披露、完善並統籌綠色金融分類標準等兩項基礎性工作。

第二個方面，是要研究應對氣候變化對金融穩定的影響。從碳達峰到碳中和，歐盟將用時70年，美國45年，中國大陸只有30年左右，時間短，曲線陡，金融機構面臨的風險突出，所以要積極督促金融機構盡早開始轉型。

第三個方面，是要發揮好碳市場的價格發現作用。預計今年6月底，中國大陸全國性碳排放權交易市場將啟動營運。

易綱強調，中國大陸央行願意和IMF在能力建設上加強合作。人行已通過經驗分享等形式，支持開發中國家制定綠色分類標準。IMF也非常重視能力建設工作。雙方可通過「中國-IMF能力建設中心」（CICDC），提供氣候風險管理等能力建設專案。

(中時 )